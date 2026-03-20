A quattro anni dalla conclusione della sesta stagione di Peaky Blinders - era l'aprile 2022 - le vicende della famiglia Shelby proseguono nell'atteso film Peaky Blinders: The Immortal Man, scritto Steven Knight, già creatore della serie, e diretto da Tom Harper. A guidare il cast c'è ancora una volta il Premio Oscar Cillian Murphy, interprete di Thomas Shelby e produttore esecutivo del film. Al suo fianco ci sono delle vecchie conoscenze per i fan della serie - da Sophie Rundle che interpreta Ada, la sorella di Thomas, a Ned Dennehy nei panni di Charlie Strong - e new entry nell'universo di Peaky Blinders, da Barry Keoghan a Rebecca Ferguson, passando per Tim Roth. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Peaky Blinders: The Immortal Man, il film sequel della serie con Cillian Murphy è su Netflix

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Peaky Blinders: The Immortal Man Trailer (2026) | Cillian Murphy | Netflix 4k Concept

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