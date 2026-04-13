L’Oscuro Addio | Perché Cillian Murphy non sarà il volto del male nella nuova era di Harry Potter

Dopo mesi di voci e ipotesi tra i fan, l’attore premio Oscar ha deciso di mettere fine alle speculazioni dichiarando ufficialmente di non interpretare il ruolo del male nella prossima saga di Harry Potter. La notizia ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati, che attendevano conferme o smentite riguardo al coinvolgimento dell’attore nel progetto. La sua scelta di parlare chiaramente ha chiarito la sua posizione rispetto a questa possibile interpretazione.

Di fronte alle speculazioni che hanno infiammato il fandom per mesi, il premio Oscar rompe il silenzio con una smentita categorica. Cala il sipario sul “fancasting” più suggestivo degli ultimi anni, Lord Voldemort dovrà cercare un altro erede. LONDRA: Nel mondo del cinema, esistono suggestioni così potenti da trasformarsi, nel sentire comune, in verità assolute prima ancora di passare per un ufficio di casting. Per mesi, il nome di Cillian Murphy è rimasto sospeso sopra il progetto della serie TV di Harry Potter firmata HBO come una maledizione senza perdono inevitabile, magnetica e terrificante. Ma oggi, quella che sembrava una convergenza astrale perfetta tra attore e personaggio si è infranta contro la fredda cronaca della realtà.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - L’Oscuro Addio: Perché Cillian Murphy non sarà il volto del male nella nuova era di Harry Potter Harry Potter, Cillian Murphy sarà Voldemort nella serie HBO? Il premio Oscar pone fine alle supposizioniL'attore irlandese ha voluto chiarire le tante voci apparse online riguardanti un suo possibile coinvolgimento nello show live-action. Dobbiamo parlare del look di Severus Piton nella nuova serie di Harry PotterChe siate fan di Harry Potter o meno, tutti concorderete nel dire che, quando si tratta di definire il look di un mago, i dubbi sono ben pochi.