A Palermo il flashmob provocatorio di Libera | Una visita oculista in piazza per aprire gli occhi sulla corruzione

Notizia in breve

Una visita oculistica è stata organizzata in strada a Palermo da Libera, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla corruzione, soprattutto nel settore sanitario. I partecipanti si sono messi in fila come in un ambulatorio, con occhiali speciali per simulare distorsioni visive. L’evento ha coinvolto cittadini e attivisti, attirando l’attenzione su come la corruzione possa influenzare la percezione e la qualità dei servizi pubblici.