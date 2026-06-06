A Palermo il flashmob provocatorio di Libera | Una visita oculista in piazza per aprire gli occhi sulla corruzione

Da palermotoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una visita oculistica è stata organizzata in strada a Palermo da Libera, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla corruzione, soprattutto nel settore sanitario. I partecipanti si sono messi in fila come in un ambulatorio, con occhiali speciali per simulare distorsioni visive. L’evento ha coinvolto cittadini e attivisti, attirando l’attenzione su come la corruzione possa influenzare la percezione e la qualità dei servizi pubblici.

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Una visita oculistica in strada per guardare con lenti diverse i vari fenomeni corruttivi in particolare nel settore della sanità. Mercoledì 10 giugno ore 10 piazza Ottavio Ziino, di fronte all’assessorato regionale della Salute, Libera Palermo promuove un flashmob nell’ambito di “Occhi aperti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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