Cosa dicono gli occhi della nostra salute l'oculista Garcia di Humanitas | Giallo deriva dal fegato tremore è stress

Un oculista di un centro medico ha spiegato che il colore degli occhi può fornire informazioni sulla salute, mentre pupille dilatate e tremori alle palpebre sono segnali che non vanno ignorati. Secondo quanto riferito, il colore giallo può essere collegato a problemi al fegato, mentre tremori possono essere causati dallo stress. Questi sintomi possono indicare condizioni che richiedono attenzione medica.

I colore degli occhi, le pupille dilatate e i tremori delle palpebre sono sintomi che possono indicare patologie o condizioni fisiologiche da non sottovalutare. Con l'oculista José Luis Vallejo Garcia, Fanpage.it ha approfondito quali possono essere le cause all'origine di questi problemi e perché gli occhi sono fondamentale per la nostra salute.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cosa dicono i capelli della nostra salute, la dermatologa: “Diete dimagranti e farmaci possono provocare caduta”Capelli che cadono, grassi, sfibrati, prurito alla testa: come individuare i segnali che il nostro corpo ci manda attraverso l'aspetto dei nostri... Macchie, patina gialla e sanguinamento, la dentista Polizzi rivela cosa dicono i denti della nostra saluteI denti gialli, grigi o il sanguinamento delle gengive non sono semplici inestetismi della pelle, ma possono essere anche un campanello d’allarme da...