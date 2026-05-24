Ladies First fa forse aprire gli occhi agli uomini?

Ieri non sapevo che film guardare, e aprendo Netflix noto come primo in classifica un film che mi incuriosisce. Primo in classifica su Netflix e commedia non sono mai dei buoni presupposti, solitamente, ma devo dire che ha superato le mie aspettative. Tra commedia e provocazione sociale, Ladies First riesce in qualcosa di rarissimo, far ridere mentre mette profondamente a disagio. Ed è proprio lì che il film colpisce nel segno. Con un’ironia tagliente ma mai pesante, il film ribalta completamente gli stereotipi di genere e immagina un mondo in cui le donne detengono il potere e si comportano esattamente come gli uomini hanno fatto per secoli. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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She accidentally entered his territory, and after one night carried a divine child.

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