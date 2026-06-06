A che ora la MotoGP su TV8 oggi GP Ungheria 2026 | programma qualifiche e Sprint in chiaro

Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria di MotoGP, Moto2 e Moto3 si svolgeranno sabato 6 giugno, dalle 10:50 alle 14:20. La sessione sarà trasmessa in chiaro su TV8. La giornata prevede le qualifiche di tutte e tre le categorie e la Sprint della MotoGP.

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio di Ungheria 2026 avranno luogo sabato 6 giugno dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 inizierà la Sprint della top-class, alla conclusione della quale saranno assegnati punti validi per il Motomondiale, la cui classifica cambierà rispetto a quella del 31 maggio. Si correrà al Balaton Park che rispetto all’esordio effettuato nel 2025 cambia collocazione. Il GP magiaro è infatti stato anticipato di due mesi e mezzo, poiché da fine agosto è stato spostato a inizio giugno. Vedremo se questa novità avrà ripercussioni sulle condizioni dell’asfalto, sul quale erano sorte perplessità nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

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