a 3 anni vaga per strada di notte trovata da un passante

Una bambina di circa 3 anni è stata trovata da un passante nel cuore della notte in una strada di Vecchiano, Pisa. Il passante si è fermato perché sembrava un animale e, avvicinandosi, ha scoperto che si trattava di una bambina. La ragazza si trovava da sola, vagando per le vie dopo il tramonto. Non ci sono indicazioni sul motivo per cui fosse fuori casa o sul suo stato di salute.

Vecchiano (Pisa), 6 giugno 2026 – Si è fermato nel cuore della notte. “Mi sembrava un animale”. E invece, una volta che si è avvicinato, fuori dalla luce abbagliante dei fanali, ha visto che quel corpicino era di una bambina di circa 3 anni. Era in piedi davanti a lui. Ora è salva. La polizia sta accertando quale sia il contesto familiare. La piccola era per strada da sola, alle 4 tra giovedì e venerdì. Era senza il pigiamino, un po’ disorientata. A quel punto il passante ha chiamato il 112, il numero unico di emergenza che ha girato la telefonata alla centrale operativa della questura. E sono partite le Volanti. La sorpresa. È notte fonda in una frazione di Vecchiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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