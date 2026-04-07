Bimba di 3 anni vaga da sola in strada nel Veneziano soccorsa dai passanti e riconsegnata alla famiglia

Una bambina di 3 anni è stata trovata da sola lungo una strada nel Veneziano. Alcuni passanti che si trovavano in zona si sono fermati per aiutarla e hanno chiamato le autorità. Dopo aver accertato la sua identità, la piccola è stata affidata ai familiari presenti sul posto. La vicenda è stata segnalata alle forze dell'ordine per ulteriori verifiche.

Una bambina di 3 anni è stata trovata mentre vagava da sola lungo una strada nel Veneziano. La piccola è stata soccorsa da alcuni automobilisti e riconsegnata alla famiglia. Informati i Carabinieri che potranno valutare eventuali accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Bambina di 3 anni vaga da sola sul ciglio della strada, soccorsa e salvata da una guardia giurataCAVARZERE - Finisce bene la disavventura di Pasquetta per una bambina di appena 2-3 anni, trovata a vagare in pannolone lungo via Argine Sinistro Po... Ragazza di 16 anni molestata da tre uomini all’uscita di scuola: soccorsa dai passantiLa studentessa era appena uscita da scuola nel quartiere di Villa De Santis a Roma. Temi più discussi: Incidente stradale in galleria ad Ancona, morto il bimbo di 3 anni; Bimbo di 3 anni ha il passaporto tricolore ma non è cittadino italiano; E' morto il bimbo di 3 anni coinvolto nello schianto in galleria; Bimbo di 4 anni da solo in strada: viene salvato da un passante. Voleva andare a fare la spesa. Bimba di 3 anni vaga da sola in strada nel Veneziano, soccorsa dai passanti e riconsegnata alla famigliaUna bimba di 3 anni è stata trovata mentre vagava da sola lungo via Argine Sinistro Po, nella zona di Rottanova, nel Veneziano. La bimba è stata prontamente soccorsa e riconsegnata alla sua famiglia. fanpage.it Bimbo di 3 anni rischia di morire, carabinieri lo salvano con un volo d’emergenza dell’elisoccorsoVolo notturno dell'elisoccorso per salvare un bambino di 3 anni di Velletri: le operazioni dei carabinieri nella notte fra Pasqua e Pasquetta ... fanpage.it Diventa madre di una bimba grazie al seme del marito morto dieci anni fa – La storia Laura Orrico, attrice americana: a 49 anni ha dato alla luce Aviana Rose - facebook.com facebook