Bambina di 3 anni vaga da sola sul ciglio della strada soccorsa e salvata da una guardia giurata

Durante la giornata di Pasquetta, una bambina di circa 2-3 anni è stata trovata a camminare da sola sul ciglio della strada in via Argine Sinistro Po di Venezia, nella zona di Rottanova. La bambina indossava un pannolone ed è stata prontamente soccorsa da una guardia giurata, che l’ha aiutata a mettersi in sicurezza. La piccola è stata affidata alle autorità competenti.

CAVARZERE - Finisce bene la disavventura di Pasquetta per una bambina di appena 2-3 anni, trovata a vagare in pannolone lungo via Argine Sinistro Po di Venezia, nella zona di Rottanova. Erano circa le 14.05 quando alcuni automobilisti, increduli davanti alla scena, hanno notato la piccola sola sul ciglio della strada, in un tratto isolato dell'argine. I soccorsi In pochi secondi si sono fermati, allertando immediatamente le forze dell'ordine e cercando di mettere in sicurezza la bambina, esposta a un pericolo evidente: da un lato il traffico, dall'altro il vicino Canale Garzone, a pochi metri, che avrebbe potuto rappresentare un rischio ancora più grave. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bambina di 3 anni vaga da sola sul ciglio della strada, soccorsa e salvata da una guardia giurata Investito da un’auto sul ciglio della strada, morto a 18 anni a Somma LombardoPrevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Temi più discussi: Pasqua alla Casina di Raffaello; Tre bambini che attendono un’Adozione a Distanza; Bambina di 3 anni investita sulle strisce, individuata l'auto pirata: denunciata una 70enne; Bambina di 2 anni colpita da una grave forma di otite: salvata al Ca' Foncello. Bambina di 3 anni vaga da sola sul ciglio della strada, soccorsa e salvata da una guardia giurataCAVARZERE (Venezia) - Finisce bene la disavventura di Pasquetta per una bambina di appena 2-3 anni, trovata a vagare in pannolone lungo via Argine Sinistro Po di Venezia, nella zona ... ilmessaggero.it Bambina di 3 anni morta investita da un'auto: è sfuggita al controllo della mamma vicino casaUna bambina di circa 3 anni è morta stasera, domenica 22 febbraio, dopo esser stata investita da un'auto in provincia di Prato, lungo la strada regionale 325, in località Le Piana, a Mercatale di ... leggo.it #permesso visita medica figlia Buonasera la prossima settimana, mercoledì e giovedì, sono previsti i colloqui generali con i genitori dalle 15:30 alle 18:30 in modalità online. Giovedì ho anche un appuntamento per visita medica della mia bambina di 8 mesi all - facebook.com facebook