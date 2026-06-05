Alexander Zverev ha commentato la sua vittoria in semifinale al Roland Garros contro Jakub Mensik, esprimendo soddisfazione per la qualificazione alla finale e parlando del suo prossimo avversario, Flavio Cobolli. Zverev ha anche menzionato Matteo Arnaldi, che si è ritirato a causa di un virus. Ha aggiunto di essere felice per Cobolli e di non vedere l’ora di giocare contro di lui nella finale.

Le parole di Alexander Zverev al termine della semifinale del Roland Garros vinta contro Jakub Mensik sul suo prossimo avversario (e amico) Flavio Cobolli e su Matteo Arnaldi, costretto al ritiro per un virus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Zverev: "Sono felice per Cobolli, non vedo l'ora di giocare la finale"

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My hair has grown...a lot! - Zverev jokes about how he's developed as a competitor

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