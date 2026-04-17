ATP di Monaco Cobolli vola in semifinale | Mi piace giocare qui sono felice

Nel torneo ATP di Monaco, giocato sulla terra rossa, Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali. Dopo aver superato diversi avversari nel corso della competizione, il tennista italiano si è qualificato alla fase successiva del torneo. L’atleta ha dichiarato di sentirsi a suo agio sul campo e di essere soddisfatto delle proprie prestazioni durante la manifestazione. La semifinale si giocherà nelle prossime ore.

Monaco, 17 aprile 2026 – Un grande Flavio Cobolli vola in semifinale all’ATP di Monaco, nel torneo tedesco e sulla terra rossa. Il numero 16 del Ranking Mondiale ha vinto sul ceco Vit Kopriva, numero 77, in due set, con il punteggio finale di 6-3 6-2. Il prossimo avversario sarà Alexander Zverev. “Sono felice di aver giocato meglio rispetto a ieri. Ho chiesto al mio team di restarmi vicino perché quest’anno ho faticato nel trovare continuità – ha detto a fine match il tennista romano, come riporta supertennis.tv -. Le palle sono pesanti qui, ma mi piace giocare a Monaco (dove era già stato nei quarti nel 2023), e mi sono semplicemente detto di rispondere in maniera decisa al suo servizio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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