ATP di Monaco Cobolli vola in semifinale | Mi piace giocare qui sono felice
Nel torneo ATP di Monaco, giocato sulla terra rossa, Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali. Dopo aver superato diversi avversari nel corso della competizione, il tennista italiano si è qualificato alla fase successiva del torneo. L’atleta ha dichiarato di sentirsi a suo agio sul campo e di essere soddisfatto delle proprie prestazioni durante la manifestazione. La semifinale si giocherà nelle prossime ore.
Monaco, 17 aprile 2026 – Un grande Flavio Cobolli vola in semifinale all’ATP di Monaco, nel torneo tedesco e sulla terra rossa. Il numero 16 del Ranking Mondiale ha vinto sul ceco Vit Kopriva, numero 77, in due set, con il punteggio finale di 6-3 6-2. Il prossimo avversario sarà Alexander Zverev. “Sono felice di aver giocato meglio rispetto a ieri. Ho chiesto al mio team di restarmi vicino perché quest’anno ho faticato nel trovare continuità – ha detto a fine match il tennista romano, come riporta supertennis.tv -. Le palle sono pesanti qui, ma mi piace giocare a Monaco (dove era già stato nei quarti nel 2023), e mi sono semplicemente detto di rispondere in maniera decisa al suo servizio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Notizie correlate
Atp 500 Monaco, Cobolli vola in semifinale: battuto Kopriva in due setFlavio Cobolli conquista un posto nelle semifinali del "BMW Open" , Atp 500 da 2.
Atp Monaco, Flavio Cobolli in semifinale(Adnkronos) – Flavio Cobolli passa alla semifinale dell'Atp sulla terra rossa di Monaco.
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Cobolli ai quarti, Darderi fuori con Kopriva; Sorteggio: Zverev riparte dal torneo di casa, Cobolli e Darderi nella sua metà di tabellone; Internazionali di Monaco di Baviera 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; Cobolli batte Bergs ed è ai quarti a Monaco. Niente derby azzurro: Darderi eliminato da Kopriva.
Cobolli-Zverev, semifinale Atp 500 Monaco di Baviera: orario, quando si gioca e dove vederla in tvIl tennista romano ha raggiunto in Germania la terza semifinale della sua stagione battendo nettamente Vit Kopriva nei quarti di finale ... corrieredellosport.it
ATP Monaco di Baviera: Cobolli in semifinale, battuto Kopriva con autoritàTennis - Italiani | Cobolli è il primo italiano a rientrare tra i primi quattro del torneo dopo sette anni. Sabato 18 aprile la terza semifinale della stagione ... ubitennis.com
Monaco celebra i 70 anni del matrimonio del principe Ranieri e Grace Kelly. La loro favola e gli eventi organizzati per l’anniversario - facebook.com facebook
#Zverev in semifinale all'Atp Monaco: Cerundolo battuto in tre set #SkySport #SkyTennis x.com