Alexander Zverev | Io favorito per il Roland Garros? Penso partita per partita Non vedo l’ora di giocare contro Jodar

Alexander Zverev ha dichiarato di considerarsi favorito per il titolo al Roland Garros, ma ha aggiunto di concentrarsi partita per partita. Ha anche espresso entusiasmo per il prossimo incontro contro un avversario non ancora specificato. Il tennista tedesco prosegue nel torneo, che ha visto l’assenza di alcuni dei grandi nomi annunciati. Attualmente, Zverev si trova in una posizione di rilievo nel tabellone del torneo.

Alexander Zverev continua la sua marcia al Roland Garros 2026 e, in un tabellone ormai privo di alcuni dei grandi protagonisti annunciati, si ritrova nella posizione di principale candidato al titolo. Il tedesco ha conquistato l’accesso ai quarti di finale grazie al successo in tre set sull’olandese Jesper de Jong, battuto con il punteggio di 7-6(3), 6-4, 6-1, confermando ancora una volta la solidità mostrata nelle prime giornate del torneo. Le sconfitte di Novak Djokovic e Jannik Sinner, unite all’assenza di Carlos Alcaraz, hanno inevitabilmente alimentato le discussioni sul ruolo di favorito attribuito al numero uno del seeding. Zverev, tuttavia, preferisce mantenere un approccio pragmatico e concentrarsi esclusivamente sull’immediato futuro, a partire dal quarto di finale contro la sorpresa del torneo, lo spagnolo Rafael Jódar. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alexander Zverev favorito al Roland Garros 2026 in

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