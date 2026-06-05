Alexander Zverev ha vinto la semifinale al Roland Garros contro Jakub Mensik in quattro set e si è qualificato per la finale. Lo ha dichiarato: “Qualche volta bisogna essere stupidi per giocare bene a tennis”. L’ultimo atto del torneo si terrà tra lui e un tennista italiano.

Alexander Zverev batte Jakub Mensik in quattro set e vola in finale al Roland Garros, dove era già arrivato nel 2024. Il tedesco non ha avvertito ancora una volta la pressione e il peso da favorito – è lui dopo l’eliminazione di Jannik Sinner – e ha sconfitto il 20enne Jakub Mensik per 3-1 (7-5, 6-2, 3-6, 6-3), perdendo così il secondo set in tutto il torneo. Ora tra Zverev e il primo storico Slam della sua carriera c’è un italiano: da capire se sarà Flavio Cobolli o Matteo Arnaldi, in campo proprio dopo la prima semifinale vinta dal tedesco. “Le ultime due settimane Mensik ha giocato in modo incredibile, ma sono felice di aver gestito bene la sfida e aver vinto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Zverev non sbaglia: batte Mensik ed è in finale al Roland Garros: “Qualche volta bisogna essere stupidi per giocare bene a tennis”. Tra lui e il primo Slam c’è un italiano

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