LIVE Zverev-Mensik 7-5 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | passaggio a vuoto del ceco il primo set va al tedesco!
Sul campo di Roland Garros, la partita tra Zverev e Mensik procede con il primo set che si conclude con il tedesco in vantaggio 7-5. Nel secondo set, il punteggio è 1-1, con Mensik che ha commesso un passaggio a vuoto e Zverev che ha vinto il primo parziale. In uno scambio, Mensik ha risposto con un colpo aggressivo, mentre Zverev ha messo in campo un colpo vincente al centro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Prima al centro vincente! 0-15 Risponde aggressivo Zverev sulla seconda ad uscire di Mensik. Il ceco non è rapido in uscita dal servizio e il suo colpo è troppo lungo. 1-1 Gioco Zverev. Servizio potente e poi smorzata di rovescio vincente. 40-15 Doppio fallo di Zverev. E’ il primo del match per il numero 3 del mondo. 40-0 Secondo dritto vincente di fila di Zverev, stavolta ad incrociare! Il tedesco ha preso grande fiducia su questo colpo (non sempre formidabile). 30-0 Vincente di Zverev con il dritto lungolinea! 15-0 Punto diretto con la prima di servizio per il tedesco. A rete la risposta di rovescio di Mensik. 🔗 Leggi su Oasport.it
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