LIVE Zverev-Mensik 7-5 1-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | passaggio a vuoto del ceco il primo set va al tedesco!

Notizia in breve

Sul campo di Roland Garros, la partita tra Zverev e Mensik procede con il primo set che si conclude con il tedesco in vantaggio 7-5. Nel secondo set, il punteggio è 1-1, con Mensik che ha commesso un passaggio a vuoto e Zverev che ha vinto il primo parziale. In uno scambio, Mensik ha risposto con un colpo aggressivo, mentre Zverev ha messo in campo un colpo vincente al centro.