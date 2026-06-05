Zverev-Mensik | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi si giocano le semifinali del Roland Garros 2026. Alexander Zverev affronta Jakub Mensik in diretta tv e streaming. Il vincente incontrerà in finale uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.

(Adnkronos) – È il giorno delle semifinali del Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 5 giugno, Alexander Zverev sfida Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dello Slam di Parigi, con il vincente che se la vedrà in finale con uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il tedesco arriva al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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