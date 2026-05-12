Darderi-Zverev | orario precedenti e dove vederla in tv
Oggi, martedì 12 maggio, si svolge una partita di ottavi di finale agli Internazionali d’Italia 2026 tra Luciano Darderi e Alexander Zverev. Si tratta di un incontro tra il tennista italiano e il tedesco, con Darderi alla ricerca di una vittoria importante contro un avversario di alto livello. La sfida si gioca in un contesto di grande attenzione tra gli appassionati di tennis, con l’orario della partita e le modalità di visione in TV che sono state già annunciate.
(Adnkronos) – Luciano Darderi a caccia dell'impresa contro Alexander Zverev. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro sfida il tedesco negli ottavi degli Internazionali d'Italia 2026. Darderi arriva al match dopo aver battuto, all'esordio del Masters 1000 di Roma, Hanfmann ed essersi ripetuto con Paul nel terzo turno. Zverev invece ha superato Altmaier e Blockx. La. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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