Darderi-Zverev | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, martedì 12 maggio, si svolge una partita di ottavi di finale agli Internazionali d’Italia 2026 tra Luciano Darderi e Alexander Zverev. Si tratta di un incontro tra il tennista italiano e il tedesco, con Darderi alla ricerca di una vittoria importante contro un avversario di alto livello. La sfida si gioca in un contesto di grande attenzione tra gli appassionati di tennis, con l’orario della partita e le modalità di visione in TV che sono state già annunciate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui