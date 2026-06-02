Fonseca-Mensik | orario precedenti e dove vederla in tv
Oggi, lunedì 1 giugno, alle ore 14:00, si gioca il match tra Joao Fonseca e Jakub Mensik nei quarti di finale di Roland Garros 2026. Si tratta di un incontro diretto in diretta tv e streaming, valido per accedere alle semifinali dello Slam di Parigi. Fonseca e Mensik sono stati già coinvolti in precedenti incontri ufficiali, con risultati che influenzano la sfida odierna.
(Adnkronos) – Caccia alle semifinali al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, Joao Fonseca sfida Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Parigi. Il tennista brasiliano arriva al match dopo aver eliminato Pavlovic, Prizmic, Djokovic e Ruud, mentre il ceco Draguet, Navone, De Minaur e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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