Fonseca-Mensik | orario precedenti e dove vederla in tv

Notizia in breve

Oggi, lunedì 1 giugno, alle ore 14:00, si gioca il match tra Joao Fonseca e Jakub Mensik nei quarti di finale di Roland Garros 2026. Si tratta di un incontro diretto in diretta tv e streaming, valido per accedere alle semifinali dello Slam di Parigi. Fonseca e Mensik sono stati già coinvolti in precedenti incontri ufficiali, con risultati che influenzano la sfida odierna.