Dove vedere in tv Zverev-Mensik Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Alexander Zverev e Jakub Mensik giocheranno la prima semifinale del singolare maschile a Roland Garros 2026, in programma venerdì 5 giugno sul campo Philippe Chatrier. L’incontro aprirà il programma del giorno in campo centrale. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming, con orario ancora da comunicare.

Alexander Zverev e Jakub Mensik saranno i protagonisti della prima semifinale del singolare maschile al Roland Garros 2026, aprendo il programma sul campo Philippe Chatrier nel pomeriggio di venerdì 5 giugno. Il numero 3 al mondo insegue la quarta finale Major della carriera, mentre il giovane ceco non si era mai spinto oltre gli ottavi in un Major. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Zverev, autore sin qui di un cammino piuttosto convincente sulla terra rossa parigina in assenza di Carlos Alcaraz e dopo la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, ma la versione di Mensik ammirata ai quarti di finale contro il lanciato brasiliano Joao Fonseca potrebbe mettere in difficoltà anche il big server tedesco. 🔗 Leggi su Oasport.it

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