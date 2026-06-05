Matteo Arnaldi si è ritirato prima di disputare la semifinale di Roland Garros 2026 contro Flavio Cobolli. Cobolli ha così acceso la finale contro Zverev. La partita tra Arnaldi e Cobolli non si è giocata, con quest'ultimo che ha passato il turno senza dover scendere in campo.

Matteo Arnaldi si ritira prima di scendere in campo contro Flavio Cobolli, nel derby azzurro valido per la semifinale del Roland Garros 2026. Il 24enne romano, ormai certo di entrare nella Top 10 del ranking Atp, vola in finale (la prima in uno Slam) senza giocare e domenica 7 giugno affronterà il tedesco Alexander Zverev. Due to a viral illness, Arnaldi has been forced to withdraw from his semi-final match against Cobolli. Get well soon, Matteo? #RolandGarros pic.twitter.comSHlbOZvY3i — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026 Arnaldi: “Ieri sera ho iniziato a sentirmi poco bene”. “E’ dura essere qui, non era quello che volevo ma ieri sera ho iniziato a sentirmi poco bene “, ha spiegato il tennista ligure in conferenza stampa a Parigi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Roland Garros 2026, forfait di Arnaldi: Cobolli in finale contro Zverev

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Matteo Arnaldi ha un virus, Cobolli in finale al Roland Garros. Affronterà Zverev

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