Alexander Zverev si è qualificato per la finale del Roland Garros maschile 2026, sconfiggendo Jakub Mensik in quattro set. Dopo tre ore di partita, il tedesco, numero 2 del tabellone, ha vinto con i punteggi di 7-5, 6-2, 3-6 e 6-3. La finale attende ora tra Cobolli e Arnaldi, che si sfideranno nelle semifinali.

AGI - Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros maschile 2026. Il 29enne tedesco, seconda testa di serie, ha messo fine alla corsa di J akub Mensik, numero 26 del seeding, per 7-5 6-2 3-6 6-3 dopo tre ore di gioco. Zverev, che domenica sfiderà per il titolo il vincente della semifinale tutta italiana fra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, proverà dunque a sfatare il tabù Slam dopo aver perso tre finali: agli Us Open 2020 per mano di Thiem, al Roland Garros 2024 contro Alcaraz e agli Australian Open 2025 di fronte a Sinner. Zverev a caccia del primo Slam. Campione olimpico a Tokyo, il 29enne di Amburgo disputerà la sua 42esima finale nel circuito maggiore: 24 finora i titoli conquistati, l'ultimo dei quali oltre un anno fa a Monaco di Baviera mentre in questa stagione è uscito battuto dalla finale di Madrid contro Sinner. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Zverev in finale a Roland Garros, aspetta Cobolli o Arnaldi

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Alexander Zverev Sends Massive Warning To The Roland Garros Field

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