Roland Garros | Arnaldi Berrettini e Cobolli scrivono la storia e vanno ai quarti di finale

Tre tennisti italiani si sono qualificati ai quarti di finale a Roland Garros, segnando un record per il paese. Arnaldi, Berrettini e Cobolli hanno battuto i loro avversari e proseguito nel torneo. La loro vittoria ha portato l’Italia a raggiungere questo traguardo per la prima volta in questa fase del torneo. La competizione continua e i tre giocatori si preparano per i prossimi incontri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Roland Garros da record per l’Italia: Arnaldi, Berrettini e Cobolli scrivono la storia. Tre azzurri ai quarti di finale: un traguardo mai raggiunto prima. Il tennis italiano vive una giornata destinata a entrare negli annali. Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros 2026, firmando un risultato senza precedenti: mai prima d’ora tre italiani erano riusciti a raggiungere contemporaneamente i quarti di finale di un torneo del Grande Slam. In un’edizione del torneo parigino resa ancora più imprevedibile dalle assenze o dalle eliminazioni anticipate di campioni come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, gli azzurri stanno sfruttando al meglio le proprie opportunità, alimentando il sogno di un’impresa storica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Roland Garros 2026 p. 7: Grande Italia con Berrettini, Cobolli e Arnaldi

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