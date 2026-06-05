Oggi al Roland Garros, Arnaldi e Cobolli si sfidano per raggiungere la finale maschile. È una giornata chiave per il tennis italiano, con entrambi i giocatori che puntano alla storica qualificazione. La partita tra Arnaldi e Cobolli si svolge in un momento cruciale del torneo, mentre nel doppio maschile Bolelli e Vavassori sono in corsa per la stessa finale.

Oggi è una giornata decisiva al Roland Garros 2026: Arnaldi e Cobolli si contendono la finale maschile. Bolelli-Vavassori contro Granollers e Zeballos Il 5 giugno 2026 resterà scolpito nella memoria del tennis azzurro. Per la prima volta, l’Italia vive una giornata da sogno al Roland Garros, con due semifinali italiane in programma sullo stesso Slam. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Roland Garros, giorno storico per l’Italia: Arnaldi-Cobolli e Bolelli-Vavassori vogliono la finale

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L'Italia fa la storia al Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi ai quarti di finale

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