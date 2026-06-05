La Procura del Cantone di Zurigo ha avviato un’indagine penale sulle morti sospette di pazienti nel reparto di cardiochirurgia di un ospedale universitario. Quattro pubblici ministeri con competenze mediche stanno lavorando sul caso. Al momento, non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. L’indagine riguarda ipotesi di omicidio colposo, lesioni e falsificazione di documenti.

Quattro pm con competenze mediche. Tutti dedicati al caso. La Procura del Cantone di Zurigo ha reso noto di aver avviato un’ indagine penale – al momento non risultano ancora indagati – sul caso delle morti sospette nel reparto di cardiochirurgia dell’ Ospedale Universitario di Zurigo. All’epoca dei fatti guidato dal professor Francesco Maisano, oggi al San Raffaele di Milano. La vicenda penale prende le mosse dal dossier di 216 pagine commissionato dalla stessa Università di Zurigo a un gruppo di esperti indipendenti ( il Fatto Quotidiano ne ha dato ampiamente conto ). Il documento parla di “un eccesso di mortalità pari a 68-74 decessi nel reparto di cardiochirurgia tra il 2016 e il 2020?. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Zurigo, morti sospette dei pazienti di cardiochirurgia: la Procura indaga per omicidio colposo, lesioni e falsificazione di documenti

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