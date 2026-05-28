giacomo morto sul lavoro a 30 anni la procura indaga per omicidio colposo le accuse dei sindacati

Notizia in breve

La procura ha aperto un procedimento per omicidio colposo dopo la morte di un operaio di 30 anni, avvenuta martedì mattina in un’azienda di Spianate. L’operaio è stato schiacciato da una pressa e lavorava presso la stessa azienda da circa cinque anni. I sindacati hanno espresso preoccupazioni riguardo alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. La procura sta conducendo indagini per chiarire le responsabilità dell’incidente.