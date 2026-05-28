Giacomo morto sul lavoro a 30 anni la procura indaga per omicidio colposo Le accuse dei sindacati
La procura ha aperto un procedimento per omicidio colposo dopo la morte di un operaio di 30 anni, avvenuta martedì mattina in un’azienda di Spianate. L’operaio è stato schiacciato da una pressa e lavorava presso la stessa azienda da circa cinque anni. I sindacati hanno espresso preoccupazioni riguardo alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. La procura sta conducendo indagini per chiarire le responsabilità dell’incidente.
Lucca, 28 maggio 2026 – La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Giacomo Pucci, l’operaio trentenne rimasto schiacciato da una pressa martedì mattina nell’azienda dove lavorava da circa cinque anni, la Cora srl di Spianate. L’autopsia sul corpo, ritrovato ormai quasi senza vita dai colleghi, è stata disposta per domani: sarà il medico legale Stefano Pierotti – presente anche sul posto dell’incidente mortale – a occuparsene, mentre in queste ore dovrebbero essere notificati anche gli avvisi di garanzia. Al vaglio degli investigatori, come da protocollo in questi casi, c’è infatti il modello organizzativo... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Prima Tivvù - Napoli. Operaio morto in cantiere. I pm: È omicidio colposo - (17-12-2025)
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