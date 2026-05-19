Sub morti alle Maldive | recuperati i corpi della prof Montefalcone e di Gualtieri Procura di Roma indaga per omicidio colposo
MALE’ (MALDIVE) – Sono stati recuperati, sui fondali dell’Atollo di Vaavu, esattamente nella “Grotta degli squali”, alle Maldive, i corpi di Federico Gualtieri e della professoressa Monica Montefalcone. Ora dovranno essere recuperati i corpi di Giorgia Sommacal, figlia della professoressa, e di Muriel Oddenino. Il team finlandese che sta operando desidera esprimere “le più profonde condoglianze alle famiglie delle vittime”, fa sapere Sami Paakkarinen, a nome del team. Aggiungendo: “Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa. Un ringraziamento speciale va all’Ambasciata italiana, a Dan Europe e alle autorità maldiviane per il supporto fornito al team: questa operazione richiede il lavoro di decine di persone. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Alle Maldive recuperati i primi due corpi dei sub italiani
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