Tra il 2016 e il 2020 sono stati registrati decessi in eccesso durante interventi di cardiochirurgia. L’indagine penale riguarda il dispositivo Cardioband, che viene esaminato per possibili responsabilità legate a decessi sospetti. Le autorità stanno analizzando i dati e le pratiche cliniche associate all’uso di questo dispositivo. Non sono stati resi noti dettagli specifici sui numeri di decessi o sui soggetti coinvolti.

Quanti decessi in eccesso sono stati registrati tra il 2016 e il 2020?. Perché il dispositivo Cardioband è al centro dell'indagine penale?. Chi ha denunciato le irregolarità all'interno dell'Ospedale Universitario?. Come hanno influito i conflitti di interesse sulla gestione del reparto?.? In Breve Tra il 2016 e il 2020 registrati 68-74 decessi in eccesso nel reparto.. Il whistleblower Andre Plass ha presentato tre denunce formali alla Procura.. L'indagine esamina l'uso improprio del dispositivo Cardioband su pazienti non idonei.. Esperti dell'Università di Zurigo hanno redatto un rapporto di 216 pagine.. La Procura di Zurigo apre un fascicolo per decessi sospetti nel reparto di cardiochirurgia dell’Ospedale Universitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zurigo, indagine per decessi sospetti in cardiochirurgia

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