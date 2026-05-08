In un ospedale di Zurigo sono stati registrati settanta decessi in più rispetto alla media, mentre si indaga su possibili irregolarità legate all'uso di un dispositivo medico chiamato Cardioband. Le autorità hanno aperto un fascicolo per chiarire come un primario possa aver promosso l'impiego del dispositivo, anche in situazioni non ritenute strettamente necessarie. La vicenda solleva dubbi sull'utilizzo e sulla supervisione delle procedure cliniche coinvolte.

?? Punti chiave Come può un primario promuovere un dispositivo di cui è capo? Perché il Cardioband è stato usato in casi non necessari? Chi ha autorizzato l'uso massiccio del dispositivo nonostante i rischi? Quali sono le conseguenze per i pazienti operati in Italia??? In Breve Maisano ricopriva il ruolo di Chief Medical Officer presso Valtech tra il 2008 e il 2013. L'acquisizione della società produttrice Valtech superava i 300 milioni di dollari. Il dispositivo Cardioband è stato impi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Zurigo: 70 decessi in eccesso e sospetti sul Cardioband

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