Zelig chi sostituirà Claudio Bisio e Vanessa Incontrada? Come cambia lo show senza la storica coppia

Zelig si prepara a una nuova stagione senza Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che hanno lasciato lo show. La produzione annuncia un cambio di rotta e nuovi volti al timone del programma. La trasmissione, storico punto di riferimento della comicità Mediaset, cambierà volto e formato, senza ancora svelare i nomi dei nuovi conduttori. La prima puntata è prevista per l’autunno su Canale 5, con un cast in fase di definizione.

Milano, 5 giugno 2026 – Rivoluzione in casa Zelig: lo storico pilastro della comicità Mediaset si prepara a una stagione autunnale all’insegna del rinnovamento su Canale 5. A sorpresa, la 31esima edizione dovrà rinunciare al suo duo iconico, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Si chiude così un capitolo indimenticabile, segnato da undici edizioni al timone che hanno consacrato la coppia come la più amata dal pubblico italiano. L'addio annunciato dagli storici autori A confermare l'addio sono stati direttamente i "padri" del programma, Gino e Michele (Luigi Vignali e Michele Mozzati). Durante il recente Festival della Tv di Dogliani... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Il saluto di Claudio Bisio a Vanessa Incontrada | Che tempo che fa

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