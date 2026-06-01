Nella prossima stagione di Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada non prenderanno parte al cast. I due attori saranno sostituiti e non appariranno nello show. La produzione ha annunciato che ci saranno cambiamenti nel team di conduttori e comici, senza specificare i motivi delle assenze. La nuova edizione di Zelig continuerà con altre figure e nuovi volti, mantenendo la formula della comicità televisiva.

Nella prossima stagione di Zelig ci saranno due assenze importanti: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada verranno sostituiti. Entrambi hanno altri impegni durante il periodo di registrazione Erano tornati in grande stileClaudio Bisio e Vanessa Incontrada a Zeliged invece la coppia, in occasione della prossima edizione, dovranno abbandonare la conduzione. Secondo quanto riportato dalCorriere della Sera, sembra chela coppia lavorativa, che ormai ha formato un grande sodalizio, non si rincontrerà all’Arcimboldi di Milano per la stagione autunnale del 2026. Infatti, a causa di impegni diversi che hanno entrambi, non avrebbero dato la propria disponibilità per una nuova conduzione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Zelig, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada daranno forfait

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Zelig 2025 - Claudio Bisio e Vanessa Incontrada - Il body pannolino

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