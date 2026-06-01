Zelig tornerà in autunno su Canale 5 senza Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La prossima stagione dello show non prevede più la coppia storica, segnando una svolta nel format. La produzione non ha ancora annunciato i nuovi volti o le modalità con cui verrà condotto. La decisione di cambiare il cast arriva dopo anni di collaborazione con gli attori. La data di inizio della nuova edizione non è stata comunicata.

Zelig cambia volto e segna la fine di un’era. La prossima edizione dell’adorato show, che arriverà su Canale 5 in autunno, non vedrà Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sul palco. La coppia di conduttori, che per oltre un decennio è stata il volto inconfondibile del programma comico, sarà sostituita. Una notizia che segna un cambiamento profondo per un titolo che ha fatto la storia della televisione italiana. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito, a partire dalla difficile sostituzione del duo. Perché Bisio e Incontrada lasciano Zelig. Il cambio di rotta di Zelig non parte da un addio polemico. Non c’è stata rottura tra la produzione, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zelig senza Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: quale sarà la nuova coppia

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