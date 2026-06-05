zelenskyy propone a putin un vertice diretto in territorio neutrale

Zelenskyy ha proposto un incontro diretto con Putin in un paese neutrale. Non sono stati ancora annunciati i paesi che potrebbero ospitare il vertice. Intanto, i recenti attacchi a lungo raggio continuano a cambiare le dinamiche sul campo di battaglia. La proposta arriva mentre si intensificano le tensioni tra le parti coinvolte nel conflitto. Nessuna data ufficiale è stata comunicata per l'eventuale incontro.

Quali paesi neutrali potrebbero ospitare il vertice tra Zelenskyy e Putin? Come influenzeranno i nuovi attacchi a lungo raggio le dinamiche sul campo? Quali condizioni specifiche ha proposto Trump per un possibile compromesso? Perché la Russia punta a prolungare le ostilità fino al 2028??? In Breve Zelenskyy propone Svizzera, Turchia o stati arabi come sedi neutrali per il vertice. Proposta include cessate il fuoco totale e scambio completo di tutti i prigionieri. Zelenskyy stima . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Zelensky Appears to Wish Death on Putin in Christmas Message

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