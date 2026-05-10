Il presidente russo ha inviato una proposta all'ex cancelliere tedesco, suggerendo un possibile ruolo di mediatore tra Mosca e l’Unione Europea. Si cerca di capire chi potrebbe assumere questa funzione di mediazione al posto dell’ex leader tedesco, che ha ricoperto incarichi di rappresentanza in passato. Nel frattempo, le decisioni del presidente turco riguardo alla regione del Mar Nero potrebbero incidere sulla situazione di sicurezza nell’area.

? Punti chiave Chi potrebbe davvero sostituire Schroeder come mediatore per l'Europa?. Come influenzerà la posizione di Erdogan la sicurezza nel Mar Nero?. Perché il Cremlino punta su un interlocutore senza critiche alla Russia?. Cosa rischiano le rotte commerciali dopo gli attacchi alle petroliere?.? In Breve Rustem Umerov ha cercato contatti negli Stati Uniti giovedì scorso in Florida.. Erdogan ha gestito l'iniziativa Black Sea Grain nel 2022 per cereali e fertilizzanti.. Kiev riceve decine di droni Bayraktar TB2 dalla Turchia per difesa militare.. Attacchi a petroliera e imbarcazione di Istanbul minacciano la sicurezza nel Mar Nero.. Durante la parata nazionale russa, Vladimir Putin ha manifestato una disponibilità al dialogo con l’Europa che trasforma il geopolitico legato al conflitto in Ucraina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Putin propone Schroeder: l’ipotesi russa per un dialogo con l’UE

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