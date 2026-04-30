Durante una telefonata tra il presidente russo e il presidente americano, è emersa la possibilità di una tregua in Ucraina il 9 maggio. In risposta a questa proposta, il presidente ucraino ha richiesto maggiori dettagli sull’ipotesi di cessate il fuoco. La discussione si è svolta nelle ore recenti e riguarda un possibile intervento per ridurre le tensioni nel paese coinvolto nel conflitto.

Zelensky chiede dettagli sull’ipotesi di una tregua per il 9 maggio, così come emerso durante la telefonata delle ore scorse tra Putin e Trump. Intanto la guerra continua. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, Putin propone tregua il 9 maggio. Zelensky chiede dettagli

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