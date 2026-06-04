Il presidente ucraino ha scritto una lettera aperta al leader russo proponendo un incontro diretto per discutere la fine del conflitto armato tra i due paesi. La richiesta mira a trovare una soluzione condivisa e immediata alla guerra in corso. La lettera invita a un confronto diretto tra le parti senza specificare una data o un luogo per l'incontro. Non sono stati resi noti dettagli sulle risposte o reazioni ufficiali.

Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta a Vladimir Putin in cui chiede un incontro diretto e di mettere fine al conflitto. “L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra. Questo deve essere fatto onestamente, con dignità e con garanzie che la guerra non venga ripresa. Constatiamo che gli Stati Uniti sono pienamente concentrati sulla questione iraniana, e sarebbe un errore aspettare semplicemente che la guerra in Europa torni al centro della loro attenzione. L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un incontro “, ha scritto il numero uno di Kiev. “Sono i leader a risolvere le questioni chiave. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci e mettiamo fine alla guerra”

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Ucraina, Zelensky scrive a Putin lettera aperta«Incontriamoci e poniamo fine a questa guerra»

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