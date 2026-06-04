Zelensky tende la mano a Putin | Incontriamoci Mosca apre a un faccia a faccia

Il presidente ucraino ha proposto un incontro diretto con il leader russo, invitandolo a un faccia a faccia. Mosca ha risposto positivamente alla proposta, aprendo alla possibilità di un incontro tra i due. Nessuna data è ancora stata fissata. La proposta arriva mentre si intensificano le tensioni tra i due Paesi in seguito a recenti sviluppi sul fronte del conflitto.

Un incontro diretto tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin per cercare una via d’uscita alla guerra che da oltre quattro anni insanguina l’Ucraina. È la proposta avanzata dal presidente ucraino in una lettera aperta indirizzata al Cremlino, nella quale invita il leader russo a fissare una data per un faccia a faccia finalizzato alla ricerca di una soluzione negoziale del conflitto. La proposta arriva mentre da San Pietroburgo, dove è in corso il Forum economico internazionale, Putin ha ribadito la disponibilità della Russia a raggiungere una soluzione «attraverso mezzi pacifici». Un’apertura che Zelensky ha colto rilanciando la necessità di un dialogo diretto tra i due presidenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Zelensky Appears to Wish Death on Putin in Christmas Message

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