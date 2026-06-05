Zelensky scrive a Putin | mettiamo fine alla guerra Poi chiede armi alla Germania

Il presidente ucraino ha scritto a quello russo chiedendo di mettere fine alla guerra. Successivamente, ha richiesto armi alla Germania. Il governo tedesco sta valutando la richiesta, ma non ha ancora fornito una risposta ufficiale. La comunicazione tra i due leader è avvenuta in un momento di tensione tra i due paesi. La Germania sta considerando la richiesta senza aver ancora preso una decisione definitiva.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta all’omologo russo Vladimir Putin per chiudere la guerra “Poniamo fine al conflitto in un formato tra noi e voi: propongo un incontro – ha scritto il leader di Kiev – e propongo di fissare una data precisa. Il tentativo di stabilire una vera tregua è il modo migliore per iniziare a dialogare”. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l’apertura di Putin, per il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione “attraverso mezzi pacifici”. Il capo del Cremlino, a margine del forum di San Pietroburgo, ha aggiunto che si troverà “il modo di formalizzare l’accordo di pace”: un traguardo che per Mosca deve essere raggiunto senza la mediazione dell’Unione europea, perché sarebbe necessaria quella neutralità che, a detta dello zar, Bruxelles non ha. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Zelensky scrive a Putin: Incontriamoci e mettiamo fine alla guerra. Trump: Sarei felice

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