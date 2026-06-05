Zelensky ha scritto a Putin proponendo un incontro diretto per porre fine alla guerra. La richiesta è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, invitando le parti a sedersi a un tavolo. Tuttavia, i media russi hanno ignorato l’appello e non hanno riportato la proposta. Non ci sono state risposte ufficiali da parte di Mosca.

Si apre uno spiraglio di pace tra Kiev e Mosca: Volodymyr Zelensky tende la mano a Vladimir Putin e lo invita a un incontro diretto per mettere fine alla guerra. Lo fa con una lunga lettera aperta pubblicata il 4 giugno, in cui accusa il leader del Cremlino di aver trascinato la Russia e l’Ucraina in un conflitto che dura ormai da anni e che continua a provocare migliaia di vittime. La mossa arriva in un momento particolarmente delicato. Solo il giorno prima, l’Ucraina aveva lanciato una serie di attacchi in territorio russo, colpendo un importante terminal petrolifero e obiettivi militari mentre Putin era impegnato a San Pietroburgo per il principale forum economico del Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci e mettiamo fine alla guerra”. Gelo di Mosca: i giornali russi ignorano l’appello

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Zelensky scrive a Putin: Incontriamoci e mettiamo fine alla guerra. Trump: Sarei felice

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