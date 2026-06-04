Il presidente ucraino ha scritto a quello russo, proponendo un incontro diretto per discutere di una tregua e della fine del conflitto. Ha indicato la disponibilità a fissare una data precisa per il dialogo, sottolineando che l’Ucraina è pronta a negoziare senza attendere l’intervento di altri paesi. La comunicazione si concentra sulla volontà di avviare un confronto senza specificare condizioni o dettagli aggiuntivi.

“L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un incontro e propongo di fissare una data precisa “. Per la prima volta dall’invasione del suo Paese nel febbraio 2022, Volodymyr Zelensky si rivolge direttamente a Vladimir Putin con una lettera aperta, pubblicata sul sito della Presidenza di Kiev, chiedendo un faccia a faccia. Una mossa, ammette lo stesso Zelensky, dovuta al disimpegno degli Usa dal dossier: “Constatiamo che gli Stati Uniti sono pienamente concentrati sulla questione iraniana, e sarebbe un errore aspettare semplicemente che la guerra in Europa torni al centro della loro attenzione”, scrive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci per porre fine alla guerra, non possiamo aspettare gli Usa. Pronti a una tregua”

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Ucraina, Zelensky scrive a Putin lettera aperta«Incontriamoci e poniamo fine a questa guerra»

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