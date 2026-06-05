Zelensky scrive a Putin | Incontriamoci e finiamo questa guerra

Il presidente ucraino ha scritto una lettera al suo omologo russo proponendo un incontro diretto per discutere la fine del conflitto. Nel testo, si invita a un dialogo tra le due parti per risolvere la situazione. La comunicazione non specifica una data o un luogo per il possibile incontro. Nessuna delle parti ha ancora confermato se ci sarà una risposta ufficiale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera indirizzata a Vladimir Putin proponendo un incontro per «porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi». «Oggi, la linea della guerra è la linea da cui deve partire la diplomazia. L’Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati », ha aggiunto nella missiva. «Questa è la prassi consolidata e gli attuali sviluppi relativi all’Iran non fanno che rafforzare questo concetto. Il tentativo di instaurare un vero silenzio è il modo migliore per iniziare a dialogare». E ancora: «Dato che la guerra si sta svolgendo in Europa, e dato che l’Ucraina necessita di garanzie di sicurezza, mentre anche voi cercate garanzie di sicurezza per voi stessi, sarebbe logico coinvolgere coloro che possono autenticamente fungere da garanti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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