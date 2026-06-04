Zelensky scrive una lettera a Putin | Vediamoci e finiamo questa guerra Il presidente russo | Pronti a una soluzione pacifica

Notizia in breve

Il presidente ucraino ha scritto una lettera aperta al suo omologo russo, pubblicata sul sito ufficiale, in cui propone di incontrarsi per negoziare e mettere fine al conflitto. La missiva invita a una discussione diretta tra i due leader. In risposta, il presidente russo ha dichiarato di essere disponibile a cercare una soluzione pacifica.