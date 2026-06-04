Zelensky scrive una lettera a Putin | Vediamoci e finiamo questa guerra Il presidente russo | Pronti a una soluzione pacifica

Da open.online 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ucraino ha scritto una lettera aperta al suo omologo russo, pubblicata sul sito ufficiale, in cui propone di incontrarsi per negoziare e mettere fine al conflitto. La missiva invita a una discussione diretta tra i due leader. In risposta, il presidente russo ha dichiarato di essere disponibile a cercare una soluzione pacifica.

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Il presidente Volodymyr Zelensky ha inviato una lettera aperta, pubblicata sul sito della presidenza ucraina, al presidente russo Vladimir Putin proponendo l’avvio di negoziati diretti per porre fine alla guerra. Nel messaggio, Zelensky afferma la disponibilità di Kiev a intraprendere un confronto diretto tra le due parti, sottolineando la necessità di un dialogo che possa portare a una soluzione del conflitto. «L’Ucraina propone di porre fine alla guerra attraverso colloqui diretti tra le nostre parti. Propongo un incontro », si legge. Ecco tutta la lettera aperta di Zelensky a Putin. «Quando sei salito al potere in Russia più di 26 anni fa, molti in Ucraina avevano un’opinione positiva di te. 🔗 Leggi su Open.online

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