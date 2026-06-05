Zelensky scrive a Putin | ‘Incontriamoci e chiudiamo la guerra’ La replica | ‘Venga a Mosca quando vuole’

Da ildifforme.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente ucraino ha scritto una lettera aperta al leader russo, proponendo un incontro diretto per porre fine al conflitto. La richiesta invita a incontrarsi senza precondizioni. La risposta russa è stata che il presidente può recarsi a Mosca quando desidera. La proposta di Zelensky arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza indicazioni di date o condizioni specifiche per il colloquio.

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“Incontriamoci e poniamo fine alla guerra“. E’ questo in sintesi l’obiettivo della lettera aperta cheVolodymyr Zelenskyha inviato al Cremlino avanzando la proposta di un vis à vis conVladimir Putin. Una lettera che arriva a Mosca proprio mentre lo zar dal forum economico dello Spief a San Pietroburgo, sembra volenteroso ad aprire alla pace con l’Ucraina. Insomma, dopo oltre quattro anni di guerra, il presidente russo si dice disponibile e rilancia l’ex cancelliere tedescoGerhard Schroedercome mediatore. Agli europei però non sembra essere il migliore interlocutore, e lo ritengono inadatto per la sua passata collaborazione conGazprom, il colosso energetico di stato russo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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