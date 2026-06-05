Zelensky scrive a Putin e apre ai negoziati di pace Il Cremlino spiazzato prende tempo | Se vuole può venire a Mosca

Da lanotiziagiornale.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Zelensky ha scritto una lettera a Putin, proponendo di avviare negoziati di pace tra i due paesi. La comunicazione è arrivata in un momento di tensione crescente e ha sorpreso il Cremlino. La risposta di Mosca è stata di attendere, con un portavoce che ha invitato il leader ucraino a recarsi a Mosca se desidera discutere. Nessuna altra azione è stata annunciata finora.

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Con una lettera a dir poco inattesa indirizzata a Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky apre al dialogo tra Ucraina e Russia per mettere fine alla guerra. Nella missiva firmata dal presidente ucraino si legge: “Qualsiasi cosa diciate riguardo alla Nato, alla geopolitica o alla lingua russa, questa guerra è stata una vostra scelta personale, una guerra senza una vera ragione. Così la ricorderà la storia”. “Molti non credevano che l’Ucraina sarebbe stata in grado di resistere così a lungo. Voi non lo credevate. E non lo credevano neppure coloro che vi consigliavano. È stato un errore. E siamo tutti qui, al quinto anno di conflitto su larga scala”, ha affermato il leader di Kiev. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Zelensky on Putin: 'If we give him all he wants, we will lose everything'

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