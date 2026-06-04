Il presidente ucraino ha scritto un messaggio al suo collega russo, proponendo un incontro diretto per discutere di una tregua e negoziati. La proposta include la fissazione di una data per l'incontro. Il Cremlino ha risposto di essere disponibile ad accogliere questa iniziativa a Mosca. Finora, non sono stati comunicati dettagli su eventuali risposte o accordi concreti.

“L’Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un incontro e propongo di fissare una data precisa “. Per la prima volta dall’invasione del suo Paese nel febbraio 2022, Volodymyr Zelensky si rivolge direttamente a Vladimir Putin con una lettera aperta, pubblicata sul sito della Presidenza di Kiev, chiedendo un faccia a faccia. Una mossa, ammette lo stesso Zelensky, dovuta al disimpegno degli Usa dal dossier: “Constatiamo che gli Stati Uniti sono pienamente concentrati sulla questione iraniana, e sarebbe un errore aspettare semplicemente che la guerra in Europa torni al centro della loro attenzione”, scrive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci, pronti a una tregua per i negoziati”. Il Cremlino: “È il benvenuto a Mosca”

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