Il presidente ucraino ha scritto una lettera al collega russo proponendo un incontro per porre fine al conflitto. Il Cremlino ha risposto invitando il presidente ucraino a recarsi a Mosca. Nel frattempo, la Russia ha annunciato che firmerà oggi un accordo con gli Stati Uniti per la realizzazione di un tunnel sotto lo Stretto di Bering. La notizia si inserisce nel quadro delle tensioni tra i due paesi e delle recenti iniziative internazionali.

Nel giorno in cui la Russia annuncia a sorpresa che oggi firmerà un accordo con gli Stati Uniti per la costruzione di un tunnel sotto lo Stretto di Bering, la questione della guerra in Ucraina torna a essere una priorità dopo settimane di silenzi. Ma sembra che questa volta sia una questione europea e russa, visto che Donald Trump, ancora impegnato a spegnere il fuoco in Iran e nello Stretto di Hormuz, non ha commentato i nuovi sviluppi. Prima ha parlato Vladimir Putin, dicendo che una strada per concludere la guerra è possibile. Poi è intervenuto Volodymyr Zelensky, scrivendo una lettera aperta al capo del Cremlino: «Fissiamo un faccia a faccia, siamo pronti a porre fine a questa guerra e a un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Zelensky, lettera a Putin: «Incontriamoci e poniamo fine alla guerra». Il Cremlino: «Venga a Mosca»

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Ucraina, Zelensky scrive a Putin una lettera aperta: «Incontriamoci e poniamo fine alla guerra»

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Lettera di Zelensky a Putin: Incontriamoci per finire la guerra. Il Cremlino rispondePutin e Zelensky tornano al centro della scena diplomatica: il leader ucraino propone un faccia a faccia con il presidente russo per cercare una soluzione alla guerra. notizie.it

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