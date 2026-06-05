Il presidente ucraino ha dichiarato che non si può aspettare gli Stati Uniti per negoziare la pace, mentre l’Unione Europea ha approvato questa posizione. La richiesta di Zelensky di escludere il leader russo dai colloqui è stata ribadita durante un incontro con il segretario generale della NATO. La frase di Zelensky del 3 giugno durante l’incontro con il segretario generale della NATO è stata interpretata come un segnale di forte volontà di proseguire senza coinvolgimento diretto di Mosca.

Quello lanciato da Volodymyr Zelensky il 3 giugno durante l'incontro con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, sembrava un sassolino in un enorme stagno. Ma l'onda provocata dalle sue dichiarazioni è diventata più alta del previsto e rischia di stravolgere equilibri ormai consolidati, ma anche incancreniti, della guerra in Ucraina. "Purtroppo, al momento non siamo al centro dell’attenzione - ha detto il presidente al capo dell'Alleanza - A mio avviso, l’Iran è la questione numero uno per gli Stati Uniti e poi viene la questione ucraina. Purtroppo, siamo in coda". Sembrava una semplice lamentela, ma le stesse parole... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Zelensky a Putin: “Non possiamo aspettare gli Usa per la pace”. E dall’Ue approvano. Così il fronte pro-Kiev prova a escludere il tycoon dai colloqui

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Zelensky And Putin Hate Each Other — Yet Deal Is Close, Says Trump | APT

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