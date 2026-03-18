Ucraina Zelensky | Guerra in Iran ritarda colloqui di pace fra Kiev e Mosca

Il presidente ucraino ha dichiarato che il conflitto in Iran sta attirando l’attenzione internazionale lontano dalla situazione in Ucraina e sta causando un ritardo nei negoziati di pace tra Kiev e Mosca. Secondo quanto riferito, le vicende in Iran stanno influenzando le dinamiche diplomatiche e le possibilità di avviare un dialogo tra le parti coinvolte nel conflitto ucraino.

(Adnkronos) – La guerra in Iran sta distogliendo l'attenzione globale dall'Ucraina e ritardando potenziali soluzioni tra Kiev e la Russia. A dirlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha messo in guardia contro le divisioni tra gli alleati occidentali esprimendo, in un'intervista alla Bbc, la preoccupazione che l'aumento delle tensioni e dei disaccordi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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