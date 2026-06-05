Zebrette al lavoro Il nuovo allenatore potrebbe essere Daniele Buzzegoli

Da sport.quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Pianese sta per annunciare il nuovo allenatore, dopo l'addio di Alessandro Birindelli, che ha accettato un incarico in un'altra squadra. Nei prossimi giorni o ore, potrebbe essere ufficializzato Daniele Buzzegoli come nuovo tecnico della squadra. La società sta valutando questa opzione e si attende una comunicazione ufficiale a breve. La scelta avviene a seguito della partenza del precedente allenatore, che ha lasciato l'incarico dopo aver ricevuto una chiamata da un'altra società.

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Questione di giorni, se non di ore, e la Pianese avrà il suo nuovo allenatore, dopo la separazione da Alessandro Birindelli, che ha ceduto alla chiamata del Novara. Il nome più caldo, accostato alla panchina bianconera, è quello di Daniele Buzzegoli, fresco della vittoria del campionato Primavera 2 con il Como. Buzzegoli ha mosso i primi passi da allenatore sulla panchina del San Donato Tavarnelle, ‘formalmente’ vice di Marco Ghizzni oggi braccio destro di Gill Voria al Siena. Dopo la breve parentesi Novara, è sbarcato a Como dove, alla guida dei giovani per due anni e mezzo, si è messo bene in luce arrivando appunto alla conquista della Primavera 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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