Zebrette al lavoro Il nuovo allenatore potrebbe essere Daniele Buzzegoli
La Pianese sta per annunciare il nuovo allenatore, dopo l'addio di Alessandro Birindelli, che ha accettato un incarico in un'altra squadra. Nei prossimi giorni o ore, potrebbe essere ufficializzato Daniele Buzzegoli come nuovo tecnico della squadra. La società sta valutando questa opzione e si attende una comunicazione ufficiale a breve. La scelta avviene a seguito della partenza del precedente allenatore, che ha lasciato l'incarico dopo aver ricevuto una chiamata da un'altra società.
Questione di giorni, se non di ore, e la Pianese avrà il suo nuovo allenatore, dopo la separazione da Alessandro Birindelli, che ha ceduto alla chiamata del Novara. Il nome più caldo, accostato alla panchina bianconera, è quello di Daniele Buzzegoli, fresco della vittoria del campionato Primavera 2 con il Como. Buzzegoli ha mosso i primi passi da allenatore sulla panchina del San Donato Tavarnelle, ‘formalmente’ vice di Marco Ghizzni oggi braccio destro di Gill Voria al Siena. Dopo la breve parentesi Novara, è sbarcato a Como dove, alla guida dei giovani per due anni e mezzo, si è messo bene in luce arrivando appunto alla conquista della Primavera 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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