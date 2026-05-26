Il club ha annunciato che il nuovo allenatore sarà sostenuto fin dall'inizio. Riccardo Mancini si è espresso sulla questione, affermando che il tecnico che verrà scelto riceverà protezione e supporto. La decisione sulla nomina è attesa a breve, ma non sono stati comunicati nomi ufficiali. La società sta valutando diverse opzioni, senza ancora rendere pubblici i nomi candidati. La scelta dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

La sconfitta contro il Cagliari è costata caro a Massimiliano Allegri, che il giorno seguente è stato esonerato dal Milan con effetto immediato. A pesare nella valutazione del suo operato è soprattutto la mancata qualificazione in Champions League, così vicina per tutto il campionato e così lontana dopo il ko dell'ultima giornata. Ora, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli sono alla ricerca di un nuovo allenatore. Riccardo Mancini si è espresso sul nuovo allenatore del Milan dagli studi di 'Sky Sport 24'. Secondo il telecronista, il club rossonero potrebbe puntare su un profilo molto diverso da quello di Massimiliano Allegri, cambiando per l'ennesima volta la linea tecnica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Mancini: “Il nuovo allenatore andrà difeso dall’inizio”. Ecco chi potrebbe essere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nazionale - Comincia il totoct, Conte e Allegri in pole

Notizie e thread social correlati

Rivoluzione Milan, Moretto conferma: “Ecco chi andrà via”, poi l’annuncio sul nuovo direttore sportivoIn Casa Milan, il direttore sportivo ha confermato che alcuni giocatori potrebbero lasciare la squadra nelle prossime settimane.

“Gasperini potrebbe essere l’allenatore del Milan l’anno prossimo. Qualcosa già si è mosso”: il retroscena di CassanoIl Milan sta considerando Gianpiero Gasperini come possibile allenatore per la prossima stagione.

Temi più discussi: Callegari mette 'like' a Mancini: Nuovo leader Champions; Ct Italia: Antonio Conte davanti a Roberto Mancini e Pep Guardiola. Inter su Koné: la Roma apre ma vuole 40/50 milioni; Italia, è sprint per il nuovo ct: Conte torna in pole dopo l'addio al Napoli, Mancini spinge per il ritorno, Allegri e Guardiola sullo sfondo; Napoli saluta Conte e pensa a nuovo allenatore: da Italiano ad Allegri, i nomi.

MANCINI VAL BENE UN INCHINO Forse non raggiungerà i numeri nei derby di Totti, Delvecchio, Da Costa e Montella, ma Gianluca Mancini è ormai ufficialmente il nuovo incubo dei laziali. Lo è diventato con pieno merito, dopo la doppietta che ha permes x.com

TS - Nuovo CT azzurro, ecco perché Mancini è favorito su ConteAl di là dei due impegni contro Lussemburgo e Grecia e delle convocazioni fatte dal ct ad interim, Silvio Baldini, attorno al futuro della nazionale tiene banco il toto-ct, che vede sempre più favorit ... msn.com

Caccia al nuovo ct, il Corsport apre: L'Italia vota Allegri. Ma rispunta forte ManciniMassimiliano Allegri per far ripartire la Nazionale. La prima pagina di oggi del Corriere dello Sport lancia il nome dell'attuale tecnico del Milan come possibile ct azzurro, anche se sullo sfondo ... tuttomercatoweb.com