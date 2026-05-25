Iraola potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli, secondo le ultime indiscrezioni. La decisione arriva dopo la fine dell’esperienza di Conte, che si è conclusa con una conferenza stampa congiunta insoddisfacente con il presidente del club. La situazione attuale del team è oggetto di discussione, mentre si valutano i possibili sostituti per la panchina. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle parti coinvolte.

È appena finita l’avventura di Conte a Napoli. Finita maluccio vista la triste conferenza stampa congiunta andata in scena con Aurelio De Laurentiis. Sarebbe stato meglio non farla. Uno spettacolo francamente a tratti penoso, con due persone che evidentemente non si sopportavano. Ma il Napoli è anche questo, è un club decisamente fuori dagli schemi, che non segue i binari della forma. La sostanza è quella che conta e il Napoli è arrivato secondo, Conte in un biennio ha centrato primo e secondo posto più una Supercoppa. È il momento dell’addio. E adesso si pensa al successivo re (“morto il re, viva il re”). Iraola protagonista di un calcio contemporaneo e scintillante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Iraola potrebbe essere l’allenatore a sorpresa del Napoli

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