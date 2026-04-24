Cultura il 5 maggio gli Stati Generali del Teatro delle Aree Interne della Campania

Da avellinotoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 maggio si terranno gli Stati Generali del Teatro delle Aree Interne della Campania presso il Teatro d’Europa a Cesinali, in provincia di Avellino. L’evento si propone di discutere il ruolo del teatro come luogo di incontro e di rappresentanza per le comunità locali. La giornata vedrà la partecipazione di operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni, con l’obiettivo di analizzare le sfide e le possibilità per il futuro delle realtà teatrali nelle aree interne della regione.

Il teatro come spazio di comunità, di confronto e di visione per il futuro dei territori. Con questo spirito nascono gli Stati Generali del Teatro delle Aree Interne della Campania, in programma il 5 maggio al Teatro d’Europa di Cesinali, in provincia di Avellino. Gli Stati Generali rappresentano.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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